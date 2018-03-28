На должность президента УПЛ зарегистрирован один кандидат

У Томаса Гримма не будет конкурентов.

Единственным кандидатом на пост главы Украинской Премьер-Лиги зарегистрирован швейцарский юрист Томас Гримм. Специалист ранее возглавлял швейцарскую футбольную лигу, сообщает официальный сайт УПЛ. Действующий президент УПЛ Владимир Генинсон решил не баллотироваться на новый срок. Ранее Дирекция УПЛ определила датой проведения отчетно-выборного Общего собрания Участников Украинской Премьер-Лиги 6 апреля 2018 года.

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