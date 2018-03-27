Молодежная сборная Украины не удержала ничью в игре отбора Евро и ОИ с командой Англии

Украинцы пропустили решающий гол на 88-й минуте.

В Шеффилде (Англия) завершился матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2019 и Олимпийских игр Токио-2020 среди молодежных сборных команд (U-21), в котором команды Украины уступила сборной Англии.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели очень нервный и приблизительно равный матч. В концовке первого тайма, на 41-й минуте, счет открыл Доминик Кальверт-Левин. После перерыва украинцы выровняли игру, а ближе к концу матча и счет. На 83-й минуте гол забил Николай Шапаренко. Но, спустя 5 минут, решающим в этом матче стал удар по воротам Доминика Соланке.

Таким образом, после очередного тура соревнований (у всех командо по 6 игр) на счету сборной Англии 16 очков, Нидерландов - 11, Шотландии и Украины - по 8, Латвии - 3, Андорры - 2.

Оставшиеся 4 тура группового этапа будут сыграны осенью 2018 года.

В финальную стадию молодежного первенства Европы 2019 попадут, кроме хозяина турнира - Италии, сильнейшие команды девяти квалификационных групп и два победителя плей-офф. Причем в "стыки" пробьются только четыре из девяти вторых команд, которые будут иметь лучшие показатели в матчах с первой, третьей, четвертой и пятой сборными групп.