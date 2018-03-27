УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение в матче с Сербией и лишил команду путевки на Евро

Украинцы лишены путевки в финальный турнир чемпионата Европы.

Официальный сайт УЕФА обнародовал решение контрольно-дисциплинарного органа относительно результата матча сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора к Евро-2018.

Украинской команде засчитано техническое поражение (0:3) в игре с Сербией из-за того, что в ее составе на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух встречах квалификации, со сборными Ирландии и Испании, получили желтые карточки, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Дисквалификация футболистов (одна игра) осталась в силе. ФФУ оштрафована на 2 000 евро.

Читайте такжеЮношеская сборная Украины (U-19) обыграла команду Румынии и вышла в финал ЕвроНапомним, что матч Сербия — Украина закончился победой подопечных Олега Кузнецова со счетом 2:1.

Таким образом, на счету сборной Украины осталось 2 очка в итоговой таблице соревнований Элит-раунда и команда не попала в финал Евро-2018.