Юношеская сборная Украины (U-19) обыграла команду Румынии и вышла в финал Евро

Украинцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

В Плоешти (Румыния) завершился последний матч Элит-раунда отборочного турнира Евро-2018 среди команд в возрастной категории до 19 лет, где сборная Украины одержала волевую победу над командой Румынии и выиграла групповой турнир.

Игра заверилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Основыне события матча произошли в самой концовке.

После гола румынской команды на 77-й минуте, на 84-й минуте точным ударом ответил Александр Сафонов. а уже в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте, капитан команды Валерий Бондарь нанес решающий удар и принес команде победу и путевку в финал Евроо.

Таким образом, на счету команды Украины 7 очков (2 победы и ничья в группе), Румынии - 6, Сербии - 3 и Швеции -1.

Согласно регламенту Евро-2018 (U-17) в финальный турнир выходят только победители группы.

Чемпионат Европы состоится в Финляндии с 16 по 29 июля. Жеребьевка финального турнира состоится 30 мая.