Юношеская сборная Украины (U-17) попала в финальный турнир Евро

17:48, 27 марта 2018
Футбол
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Сборная Украины (U-17) сыграет на чемпионате Европы / ffu.org.ua

Игра Чехия - Украина завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Украины набрала 5 очков и заняла 2-е место в Группе 1. У команды Испании те же 5 баллов и дитчная победа над Украиной в активе, у команды Сербии - 4 очка, у Чехии - 1.

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По регламенту соревнований путевки в финальный турнир получают 8 победителей групп элит-раунда и 7 команд, которые заняли 2 места в своих группах. 

Команда Олега Кузнецова набрала 5 баллов, в то время как сборные Бельгии и Германии в своих группах набрали по 4 балла после 3-х игр.

Финальный турнир пройдет в Англии с 4 по 20 мая. Жеребьевка группового этапа соревнования состоится 5 апреля. 

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Теги: #сборная Украины#Евро U-17