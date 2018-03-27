Юношеская сборная Украины (U-17) попала в финальный турнир Евро

Наша команда сыграет в мае на турнире в Англии.

В Оломоуце (Чехия) завершились матчи элит-раунда отборочного турнира Евро-2018 среди юношеских команд (U-17), где в заключительном 3-м раунде группового этапа команда Украины сыграли вничью с хозяевами поля.

Игра Чехия - Украина завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Украины набрала 5 очков и заняла 2-е место в Группе 1. У команды Испании те же 5 баллов и дитчная победа над Украиной в активе, у команды Сербии - 4 очка, у Чехии - 1.

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По регламенту соревнований путевки в финальный турнир получают 8 победителей групп элит-раунда и 7 команд, которые заняли 2 места в своих группах.

Команда Олега Кузнецова набрала 5 баллов, в то время как сборные Бельгии и Германии в своих группах набрали по 4 балла после 3-х игр.

Финальный турнир пройдет в Англии с 4 по 20 мая. Жеребьевка группового этапа соревнования состоится 5 апреля.