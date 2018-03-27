Сборная Украины обыграла Японию в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 2:1

В Льеже (Бельгия) на "Стад Морис Дюфрашне" завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Японии, в котором номинальные гости из Украины одержали победу.

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает Федерация футбола Украины.

Украинцы активнее начали матч и уже в середине первого тайма открыли счет.

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На 21-й минуте гол забил Ярослав Ракицкий. Игрок получил пас справа, прошел - и мощно выстрелил под дальнюю штангу. Мяч срикошетил от головы Уэды и влетел в сетку ворот. Впрочем, в концовке тайма, спустя 20 минут, на 41-й, будущие участники ЧМ-2018 сравняли счет. Гол забил Томоаки Макино. Навес со штрафного слева закончился тем, что Макино головой подрезал мяч под ближнюю штангу. Пятов лишь коснулся мяча.. В этом эпизоде не лучшим образом сыграли защитники сборной Украины.

Судьба матча была решена на 69-й минуте игры, когда Евгений Коноплянка прострелил слева, но ни Марлос, ни Буяльский не коснулись мяча. А вот Александр Караваев принял мяч и прицельно пробил под дальнюю штангу 2:1.

Таким образом, в серии из двух товарищеских матчей в марте сборная Украины одну игру свела вничью (с Саудовской Аравией - 0:0) и одну выиграла.