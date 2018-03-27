Лионель Несси выбран талисманом шотландского футбольного клуба

Шотландский клуб низшей лиги "Инвернесс Каледониан" привлек внимание выбором имени своего талисмана.

Шотландский клуб "Инвернесс Каледониан", выступающий во второй по уровню лиге страны, привлек к себе внимание выбором имени талисмана.

На прошлой неделе "Инвернесс" представил публике своего нового маскота, который получил имя Лионель Несси.

Фактически, шотландцы взяли имя аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, изменив лишь одну букву в его фамилии "М" на "Н", что связано с Лох-несским чудовищем, часто называемым Несси.

"Несси – известный шотландский монстр, который каждый год привлекает тысячи туристов со всего мира. Для футбольного мира Лионель Месси - один из лучших игроков, когда-либо игравших в футбол. Месси рифмуется с Несси - и поэтому у нас вышла великолепная комбинация Лионеля Несси", - объяснил председатель клуба "Инвернесс" Грэм Рей.