Лионель Несси выбран талисманом шотландского футбольного клуба

14:15, 27 марта 2018
Футбол
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Isport

На прошлой неделе "Инвернесс" представил публике своего нового маскота, который получил имя Лионель Несси.

Фактически, шотландцы взяли имя аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, изменив лишь одну букву в его фамилии "М" на "Н", что связано с Лох-несским чудовищем, часто называемым Несси.

Isport

"Несси – известный шотландский монстр, который каждый год привлекает тысячи туристов со всего мира. Для футбольного мира Лионель Месси - один из лучших игроков, когда-либо игравших в футбол. Месси рифмуется с Несси - и поэтому у нас вышла великолепная комбинация Лионеля Несси", - объяснил председатель клуба "Инвернесс" Грэм Рей.

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Теги: #Лионель Месси#Лох-несское чудовище