Ротань накануне 100-го матча за сборную Украины: будет о чем рассказать детям

Для капитана украинской сборной поединок с Японией может стать особенным.

Товарищеский поединок с Японией может стать 100-м матчем за сборную Украины для Руслана Ротаня. Накануне игры полузащитник дал комментарий пресс-службе ФФУ.

"Особого внимания на эти цифры я не обращаю. Возможно, будет о чем рассказать детям, но сейчас просто хочется играть и получать удовольствие от того, что я делаю. А самое главное - чтобы команда побеждала, тогда удовольствие будет полным", - отметил Руслан Ротань.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Япония начнется сегодня в 15.20 по киевскому времени.