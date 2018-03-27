Ротань накануне 100-го матча за сборную Украины: будет о чем рассказать детям

13:56, 27 марта 2018
Футбол
68
ФФУ

"Особого внимания на эти цифры я не обращаю. Возможно, будет о чем рассказать детям, но сейчас просто хочется играть и получать удовольствие от того, что я делаю. А самое главное - чтобы команда побеждала, тогда удовольствие будет полным", - отметил Руслан Ротань.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Япония начнется сегодня в 15.20 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины по футболу#Руслан Ротань