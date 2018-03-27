Букмекеры назвали фаворита в матче Украина - Япония
13:17, 27 марта 2018Футбол
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Шансы украинской сборной на победу оцениваются немного выше.
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Сегодня в бельгийском Льеже состоится товарищеский матч сборных Украины и Японии.
По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на победу в поединке. Украинская сборная формально считается фаворитом в игре - средний коэффициент на ее победу составляет 2,49, сообщает специализированный портал Вetexplorer.
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Вариант успеха сборной Японии также рассматривается как вполне вероятный (средний коэффициент - 2,86). Ничейный счет в матче оценивается с вероятностью 3,17 к 1-му.
Отметим, что сборная Японии сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Польшей, Сенегалом и Колумбией.
Матч Украина - Япония начнется в 15.20 по киевскому времени.
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