Букмекеры назвали фаворита в матче Украина - Япония

Шансы украинской сборной на победу оцениваются немного выше.

Сегодня в бельгийском Льеже состоится товарищеский матч сборных Украины и Японии.

По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на победу в поединке. Украинская сборная формально считается фаворитом в игре - средний коэффициент на ее победу составляет 2,49, сообщает специализированный портал Вetexplorer.

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Вариант успеха сборной Японии также рассматривается как вполне вероятный (средний коэффициент - 2,86). Ничейный счет в матче оценивается с вероятностью 3,17 к 1-му.

Отметим, что сборная Японии сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Польшей, Сенегалом и Колумбией.

Матч Украина - Япония начнется в 15.20 по киевскому времени.