Букмекеры назвали фаворита в матче Украина - Япония

13:17, 27 марта 2018
Футбол
87
facebook.com/pg/UaNationalFootball

По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на победу в поединке. Украинская сборная формально считается фаворитом в игре - средний коэффициент на ее победу составляет 2,49, сообщает специализированный портал Вetexplorer

Читайте такжеМатч Украина - Япония: где смотреть

Вариант успеха сборной Японии также рассматривается как вполне вероятный (средний коэффициент - 2,86). Ничейный счет в матче оценивается с вероятностью 3,17 к 1-му.  

Отметим, что сборная Японии сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Польшей, Сенегалом и Колумбией. 

Матч Украина - Япония начнется в 15.20 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #матч Украина - Япония