Матч Украина - Япония: где смотреть

Команда Андрея Шевченко сегодня днем проведет очередной спарринг с одним из участников ЧМ-2018.

УНИАН Сегодня состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Японии, который покажут сразу два отечественных телеканала. Старт поединка - в 15.20 по киевскому времени. Телеканал "Украина" и кабельный специализированный канал "Футбол 1" покажут игру в прямой трансляции. Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии, которая, как и Япония, является участником ЧМ-2018.

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