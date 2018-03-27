Матч Украина - Япония: где смотреть

12:53, 27 марта 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАНУНИАН

Старт поединка - в 15.20 по киевскому времени. Телеканал "Украина" и кабельный специализированный канал "Футбол 1" покажут игру в прямой трансляции.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии, которая, как и Япония, является участником ЧМ-2018.

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Теги: #матч Украина - Япония