Матч Украина - Япония: где смотреть
12:53, 27 марта 2018Футбол
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Команда Андрея Шевченко сегодня днем проведет очередной спарринг с одним из участников ЧМ-2018.
УНИАН
Сегодня состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Японии, который покажут сразу два отечественных телеканала.
Старт поединка - в 15.20 по киевскому времени. Телеканал "Украина" и кабельный специализированный канал "Футбол 1" покажут игру в прямой трансляции.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии, которая, как и Япония, является участником ЧМ-2018.
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