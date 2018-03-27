Чем живут жены украинских футболистов (видео)
12:21, 27 марта 2018Футбол
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Журналисты рассказали, куда тратят миллионы украинские спортсмены и чем занимаются их вторые половины.
Они купаются в золоте и тратят тысячи долларов на шалости. Это жены лучших футболистов мира.
В сюжете "Секретных материалов" журналисты рассказали, куда тратят миллионы украинские спортсмены и чем занимаются любимые футболистов. Какая она - настоящая жизнь жены украинского футболиста?
Истории вторых половинок известных футболистов Евгения Селезнева, Дениса Бойко, Александра Шовковского, Ярослава Ракицкого, а также уже экс-супруги Анатолия Тимощука - в "Секретных материалах".
Как живут жены украинских футболистов - Секретные материалы
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