Чем живут жены украинских футболистов (видео)

Журналисты рассказали, куда тратят миллионы украинские спортсмены и чем занимаются их вторые половины.

Они купаются в золоте и тратят тысячи долларов на шалости. Это жены лучших футболистов мира.

В сюжете "Секретных материалов" журналисты рассказали, куда тратят миллионы украинские спортсмены и чем занимаются любимые футболистов. Какая она - настоящая жизнь жены украинского футболиста?

Истории вторых половинок известных футболистов Евгения Селезнева, Дениса Бойко, Александра Шовковского, Ярослава Ракицкого, а также уже экс-супруги Анатолия Тимощука - в "Секретных материалах".