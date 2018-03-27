"Шахтер" предложил Фонсеке новый контракт

Наставник "горняков" еще не принял решение о том, где продолжит карьеру.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что донецкий клуб предложил ему продлить соглашение.

Об этом информирует Desporto.

"Шахтер" уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры", – сказал Фонсека.

Отметим, что соглашение между Паулу Фонсекой и "Шахтером" истекает ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что на Фонсеку претендует ряд клубов Англии, и он не спешит продлевать отношения с "Шахтером".