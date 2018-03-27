"Шахтер" предложил Фонсеке новый контракт

11:00, 27 марта 2018
Футбол
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Паулу Фонсека: &quot;&quot;Шахтер&quot; будет играть в свой футбол&quot; / REUTERS

Об этом информирует Desporto.

"Шахтер" уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры", – сказал Фонсека.

Отметим, что соглашение между Паулу Фонсекой и "Шахтером" истекает ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что на Фонсеку претендует ряд клубов Англии, и он не спешит продлевать отношения с "Шахтером".

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Теги: #Шахтер Донецк#Паулу Фонсека