ФК "Александрия" выдвинул швейцарца Гримма на пост президента УПЛ (видео)

Гримм пока единственный кандидат на выборах, которые состоятся 6 апреля.

ФК "Александрия" выдвинул швейцарца Томаса Гримма на пост президента Премьер-лиги. Клуб направил в УПЛ письмо, в котором предлагает другим клубам голосовать за бывшего юриста сборной Украины.

Выборы нового руководителя УПЛ состоятся 6 апреля, а до 27 марта включительно клубы, согласно Уставу лиги, имеют возможность выдвигать своих кандидатов.

Раньше ныне действующий президент УПЛ Владимир Генинсон заявил, что не имеет желания участвовать в выборах.

Кроме Гримма, который работал по контракту с ФФУ во время подготовки сборной Украины к Евро-2016, СМИ называли и кандидатуру Джо Палмера. Однако, его кандидатура, как стало известно, пока не выдвигалась.

Отметим, что новый президент Премьер-лиги будет избран на 4-летний срок, а не на 2-летний, как прежде.