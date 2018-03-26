ФК "Александрия" выдвинул швейцарца Гримма на пост президента УПЛ (видео)

22:04, 26 марта 2018
Футбол
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Томас Гримм / ua.tribuna.com

Выборы нового руководителя УПЛ состоятся 6 апреля, а до 27 марта включительно клубы, согласно Уставу лиги, имеют возможность выдвигать своих кандидатов.

Раньше ныне действующий президент УПЛ Владимир Генинсон заявил, что не имеет желания участвовать в выборах.

Кроме Гримма, который работал по контракту с ФФУ во время подготовки сборной Украины к Евро-2016, СМИ называли и кандидатуру Джо Палмера. Однако, его кандидатура, как стало известно, пока не выдвигалась.

Отметим, что новый президент Премьер-лиги будет избран на 4-летний срок, а не на 2-летний, как прежде.

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Теги: #Премьер-лига#Томас Гримм