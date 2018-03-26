Шевченко: результат матча с Японией будет иметь огромный смысл

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от спарринга.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил важность товарищеского матча со сборной Японии, пообщавшись с журналистами накануне спарринга.

«Я думаю, что эта встреча для двух команд имеет разные задачи. Для нас — это определенная подготовка, у Японии — подготовка к чемпионату мира. Тренер просматривает футболистов, есть определенный соревновательный процесс. Наша задача — просмотреть кандидатов, нашу игру. Даже если это спарринг, результат будет иметь огромный смысл», — цитирует Шевченко Matchday.ua.

«Завтра однозначно будут изменения в сравнении с тем составом, что играл против Саудовской Аравии. Дадим возможность показать себя тем игрокам, кто не сыграл полноценно».

Также Шевченко отметил, что завтра сыграет полузащитник "Генка" Руслан Малиновский.

Матч Украина — Япония состоится завтра в бельгийском Льеже. Начало встречи в 15:20 по киевскому времени.