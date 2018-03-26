Бразилец Майкон прошел медобследование и готов перейти в "Шахтер"

Полузащитник "Коринтианса" в шаге от перехода в донецкий клуб.

Хавбек бразильского "Коринтианса" Майкон находится в шаге от перехода в донецкий "Шахтер". 20-летний бразилец прошел медосмотр для украинского клуба в Сан-Паулу на прошлой неделе, сообщает авторитетное издание Globo Esporte. Однако футболист пока еще не подписал контракт с "Шахтером".

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Ожидается, что талантливый полузащитник переберется в Украину летом. "Коринтианс" владеет 80% прав на Майкона.

"Я был заинтересован в трансфере еще в январе, но ничего не произошло. Это длинная история и сейчас мне нечего сказать. Следующее трансферное окно открывается только в июле, поэтому сейчас я сосредоточен на Коринтиансе", – сообщил Майкон.

По информации"Футбол 24", трансфер Майкона может обойтись "Шахтеру" в 6 млн евро.