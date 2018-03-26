Фанатов "Динамо" не пустят на матч в Мариуполь без документов

Поединок должен состояться 1 апреля.

Киевское "Динамо" предупредило болельщиков, которые собираются в Мариуполь на матч 25-го тура чемпионата Украины.

"При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не будут иметь возможности въехать в город", - говорится в сообщении на официальном сайте "Динамо".

Читайте такжеПрезидент "Динамо": если в Мариуполе все будет спокойно, поедем

Для болельщиков "Динамо" на стадионе имени Владимира Бойко будет выделен сектор №17. Стоимость билета - 40 грн. Приобрести билеты можно в день матча в гостевой кассе.

Следует отметить, что поединок запланирован на 1 апреля, начало - в 14:00.

Напомним, "Динамо" не поехало на матч в Мариуполь в рамках первого этапа УПЛ, мотивируя это решение отсутствием гарантий безопасности. Команде было засчитано техническое поражение. После этого "Динамо" проиграло дело против ФФУ в Спортивном суде Лозанны.