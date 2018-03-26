УЕФА изменит схему выплаты призовых в Лиге чемпионов

Сумма выплат на 30 процентов будет зависеть от прошлых достижений клуба.

УЕФА со следующего сезона планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов. При определении суммы вознаграждения будут учитываться достижения команд в прошлых розыгрышах турнира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Призовые клубам будут складываться из четырех составляющих, одна из которых - 30 процентов - так называемые «исторические результаты».

Сумма призовых также существенно изменится в большую сторону.

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В сезоне-2017/18 вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов команда гарантировала себе 12,7 миллиона евро. Теперь эта сумма увеличится до 15 миллионов.

Ничья в поединках группового этапа оценивалась в 500 тысяч евро, со следующего сезона - 900 тысяч. Заработок за каждую победу в матче группового этапа увеличится с 1,5 миллиона евро до 2,7 миллиона.

За выход в 1/8 финала Лиги чемпионов каждая команда получит 9,5 миллиона евро (раньше - 6 миллионов), в ¼ финала - 10,5 миллиона (раньше - 6,5 миллиона), в полуфинал - 12 миллионов (раньше - 7,5 миллиона), в финал - 15 миллионов (раньше - 11 миллионов). Призовые за выигрыш финального матча увеличатся с 15,5 до 19 миллионов евро.

Стоит отметить, что призовые Лиги Европы также увеличатся - с 400 до 500 миллионов евро.