В Италии удалили с поля вратаря, который справил нужду во время матча

Футболист признался, что не мог больше терпеть.

Вратаря клуба "Мессина", выступающего в итальянской Серии D, Армандо Приско удалили с поля во время матча против "Игеа Виртус". Голкипер получил от судьи красную карточку за то, что справил малую нужду недалеко от своих ворот.

Об этом сообщает GianlucaDiMarzio.com.

Сам Приско полностью признает, что поступил неправильно, но оправдался тем, что выпивает в день много воды и не имел другой возможности сходить в туалет, как во время паузы в матче.

"Я каждый день выпиваю по 2-3 литра воды. Как только мы прибыли на стадион, я сходил в туалет, потом еще раз – перед разминкой, и еще раз – когда вернулись в раздевалку, а также – во время перерыва в матче.

Я просто не мог больше терпеть. Я наматывал круги и выглядел как не в себе. И когда матч остановили, чтобы сделать замену, я решил воспользоваться ситуацией. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто не заметил меня там, кроме судьи.

Я извинился и не спорил, потому что понимал, что арбитр все сделал согласно правилам. Хочу заметить, что я не сделал ничего неприличного. Я знаю, что на стадионе было много детей, поэтому очень старался, чтобы моих действий никто не заметил. Понимаю, что поступил неправильно, но, поверьте, терпеть больше не мог", – сказал Приско.