В Италии удалили с поля вратаря, который справил нужду во время матча

12:31, 26 марта 2018
Футбол
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Армандо Приско / GianlucaDiMarzio.com

Об этом сообщает GianlucaDiMarzio.com.

Сам Приско полностью признает, что поступил неправильно, но оправдался тем, что выпивает в день много воды и не имел другой возможности сходить в туалет, как во время паузы в матче.

"Я каждый день выпиваю по 2-3 литра воды. Как только мы прибыли на стадион, я сходил в туалет, потом еще раз – перед разминкой, и еще раз – когда вернулись в раздевалку, а также – во время перерыва в матче.

Я просто не мог больше терпеть. Я наматывал круги и выглядел как не в себе. И когда матч остановили, чтобы сделать замену, я решил воспользоваться ситуацией. Я сделал вид, что делаю растяжку за рекламным щитом. Никто не заметил меня там, кроме судьи.

Я извинился и не спорил, потому что понимал, что арбитр все сделал согласно правилам. Хочу заметить, что я не сделал ничего неприличного. Я знаю, что на стадионе было много детей, поэтому очень старался, чтобы моих действий никто не заметил. Понимаю, что поступил неправильно, но, поверьте, терпеть больше не мог", – сказал Приско.

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Теги: #футбольный курьез