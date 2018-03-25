Ямайский спринтер Болт после тренировки в "Боруссии": я никогда столько не бегал

Свои футбольные навыки Болт оценил на 7 баллов из 10-ти.

Легендарный спринтер Усэйн Болт, который провел тренировку с дортмундской "Боруссией", поделился впечатлениями и рассказал о своем новом опыте.

«В эти два дня я получил настоящее удовольствие. Но должен признаться, что чувствую истощение. Никогда столько не бегал», - сообщил Болт, чьи слова цитирует Bild.

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После тренировки 31-летний Болт отметил, что хотел проявить себя с как можно лучшей стороны, но признал, что ему не хватает практики. Оценил же себя легкоатлет на 7 баллов из 10.

"Я хочу сыграть за команду из топ-5 чемпионатов. Буду много работать, чтобы показать всему миру, что это возможно", – добавил Болт.

Усэйн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике, обладатель мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 метров.