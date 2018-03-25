В Хорватии футболист умер во время игры после попадания мячом в грудь

Спасти игрока не удалось.

Трагедия произошла во время футбольного матча в третьем дивизионе чемпионата Хорватии. В поединке между "Марсонией" и "Славонией" полузащитник гостей Бруно Бобан умер в результате попадания мяча в грудь.

Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Мяч попал футболисту в район груди, после чего игрок упал на газон. Несмотря на то, что клубные доктора пытались как можно быстрее оказать помощь игроку, а на поле прибыла машина скорой помощи, спасти спортсмена не удалось. Причина смерти полузащитника пока остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 марта в Италии скончался игрок "Фиорентины" Давиде Астори. Полиция возбудила дело после смерти футболиста.