В Хорватии футболист умер во время игры после попадания мячом в грудь

15:11, 25 марта 2018
Футбол
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Бруно Бобан / hns-cff.hr

Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Мяч попал футболисту в район груди, после чего игрок упал на газон. Несмотря на то, что клубные доктора пытались как можно быстрее оказать помощь игроку, а на поле прибыла машина скорой помощи, спасти спортсмена не удалось. Причина смерти полузащитника пока остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 марта в Италии скончался игрок "Фиорентины" Давиде Астори. Полиция возбудила дело после смерти футболиста.

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