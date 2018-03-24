Лунин, Коваленко и Шепелев усилят молодежную сборную Украины в Англии

13:26, 24 марта 2018
Футбол
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Игроки национальной сборной Украины усилят состав "молодежки" / ffu.ua

Голкипер Андрей Лунин, который в пятницу провел свой дебютный поединок за главную команду страны, а также полузащитники Виктор Коваленко и Владимир Шепелев будут иметь возможность помочь «молодежке» в матче квалификации Евро-2019 с Англией, сообщает Федерация футбола Украины.

Сегодня утром упомянутое трио покинуло расположение сборной и отправилось в аэропорт Малаги. Ребята будут лететь до Ливерпуля, откуда трансфером прибудут в расположение команды Александра Головко в Шеффилде.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко