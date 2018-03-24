Шевченко: создали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на победу

Тренер сборной Украины подвел итоги матча против команды Саудовской Аравии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы СМИ на пресс-конференции после матча с Саудовской Аравией.

— Что касается игры, то у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч, — сказал Андрей Шевченко, сообщает Федерация футбола Украины.

— Нами было создано несколько голевых моментов. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями подопечных. Пропустили со стандарта, что не очень хорошо, не контролировали игру. Хотя я делал акцент именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться. Однако, повторюсь, и в первом тайме, и во втором у нас было достаточно моментов, чтобы решить судьбу поединка в свою пользу. Но если бы мы даже победили, я бы все равно остался недовольным контролем игры в нашем исполнении, - добавил Шевченко.

Читайте такжеФорвард сборной Украины Кравец: Саудовская Аравия — очень техничная командаНа вопрос, отправите ли вы теперь игроков на помощь молодежной сборной, тренер ответил: "Посмотрим, в каком состоянии те футболисты «молодежки», которые сегодня играли, а также те, которые не играли. Думаю, три или четыре игрока завтра отбудут в расположение команды U-21".

А на вопрос, насколько тренер доволен тем, как прошли тренировки на сборе и не снова помешала погода — в этот раз дождь, отметил: "Действительно, из-за сложных условий не удалось провести именно те тренировки, которые мы планировали. Пришлось вносить некоторые коррективы. Хотелось большего, но упрекать нельзя, ведь это погода..."

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины не смогла одолеть команду Саудовской Аравии в товарищеском матче в Марбелье, сыграв вничью - 1:1.