Сборные Германии и Испании сыграли вничью в товарищеском матче в Дюссельдорфе

Ряд ведущих национальных команд мира провели товарищеские матчи в пятницу.

В пятницу состоялся ряд товарищесих матчей с участием ведущих национальных футбольных сборных мира, в одном из которых сборная Германии счграла вничью на своем поле с командой Испании.

Игра, проходившая в Дюссельдорфе, завершилась вничью - 1:1.

В других Топ-овых матчах дня Аргентина обыграла Италию - 2:0, а Нидерланды уступили Англии - 0:1.

ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ - 1:1 (1:1)

Голы: Родриго, 6 (0:1). Мюллер, 35 (1:1).

Германия: тер Штеген, Боатенг, Хуммельс, Гектор, Киммих, Мюллер (Горецка, 80), Озил, Кроос, Хедира (Гюндоган, 55), Дракслер (Сане, 69), Вернер (Гомес, 84).

Испания: де Хеа, Рамос, Пике (Начо, 51), Альба, Карвахаль, Иньеста (Сауль, 46), Давид Сильва (Васкес, 71), Коке, Иско (Асенсио, 59), Алькантара (Р.Эрнандес, 82), Родриго (Диего Коста, 66).

АРГЕНТИНА - ИТАЛИЯ - 2:0 (0:0)

Голы: Банега, 75 (1:0). Лансини, 85 (2:0).

Аргентина: Кабальеро, Бустос (Меркадо, 89), Отаменди, Фасио, Тальяфико, Ло Сельсо (Павон, 77), Билья, Паредес (Банега, 64), Ди Мария (Перотти, 64), Игуаин, Лансини.

Италия: Буффон, Флоренци (Дзаппакоста, 61), Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Пароло (Пеллегрини, 61), Жоржиньо (Белотти, 87), Верратти (Кристанте, 72), Кьеза (Кандрева, 61), Иммобиле (Кутроне, 74), Инсинье.

ГОЛЛАНДИЯ - АНГЛИЯ - 0:1 (0:0)

Гол: Лингард, 59 (0:1).

Голландия: Зут, Хатебур, де Лигт, де Врей (ван де Бек, 90), ван Дейк, ван Анхолт, Вейналдум, Стротман (Вегхорст, 90), Промес (Прёппер, 67), Дост (Бабел, 66), Депай.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гомес (Магуайр, 10; Дайер, 89), Трипьер, Роуз (Янг, 71), Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлинг (Алли, 69), Лингард (Уэлбек, 69), Рашфорд (Варди, 68).