Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче
22:57, 23 марта 2018Футбол
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Игра завершилась вничью - 1:1.
Украинцы забили один гол в ворота команды Саудовской Аравии / ffu.ua
В Марбелье (Испания) завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Саудовской Аравии, в котором победитель так и не был выявлен.
Игра завершилась со счетом 1:1.
Соперники обменялись голами в середине первого тайма.
Читайте такжеФорвард сборной Украины Кравец: Саудовская Аравия — очень техничная командаНа 32-й минуте Евгений Коноплянка с левого фланга сделал навес на линию вратарской, и Артем Кравец головой точно пробил в левый от себя угол. Но, спустя 6 минут, на 38-й, после навеса с углового последовала скидка, и Саид аль-Мовалад расстрелял ворота голкипера сборной Украины Андрея Лунина.
После перерыва украинцы имели небольшое преимущество, но реализовать его в забитый гол так и не сумели.
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