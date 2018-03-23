Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Игра завершилась вничью - 1:1.

В Марбелье (Испания) завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Саудовской Аравии, в котором победитель так и не был выявлен.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Соперники обменялись голами в середине первого тайма.

Читайте такжеФорвард сборной Украины Кравец: Саудовская Аравия — очень техничная командаНа 32-й минуте Евгений Коноплянка с левого фланга сделал навес на линию вратарской, и Артем Кравец головой точно пробил в левый от себя угол. Но, спустя 6 минут, на 38-й, после навеса с углового последовала скидка, и Саид аль-Мовалад расстрелял ворота голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

После перерыва украинцы имели небольшое преимущество, но реализовать его в забитый гол так и не сумели.