Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче

22:57, 23 марта 2018
Футбол
411
Украинцы забили один гол в ворота команды Саудовской Аравии / ffu.ua

Игра завершилась со счетом 1:1.

Соперники обменялись голами в середине первого тайма.

Читайте такжеФорвард сборной Украины Кравец: Саудовская Аравия — очень техничная командаНа 32-й минуте Евгений Коноплянка с левого фланга сделал навес на линию вратарской, и Артем Кравец головой точно пробил в левый от себя угол. Но, спустя 6 минут, на 38-й, после навеса с углового последовала скидка, и Саид аль-Мовалад расстрелял ворота голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

После перерыва украинцы имели небольшое преимущество, но реализовать его в забитый гол так и не сумели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#сборная Украины