Форвард сборной Украины Кравец: Саудовская Аравия — очень техничная команда

Игрок прокомментировал предстоящий товарищеский поединок.

Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка против Саудовской Аравии.

«В общих чертах знаю, что Саудовская Аравия — очень техничная команда. Но мы больше сосредоточены именно на нашей игре. Отрабатываем дальнейшие действия, есть определенные новшества», — рассказал Кравец в комментарии официальному сайту ФФУ.

Также 28-летний футболист турецкого "Кайсериспора" отметил, что тот факт, что матч товарищеский, не скажется на настрое игроков.

Читайте такжеСборная Украины является фаворитом на ставках букмекеров в матче против Саудовской Аравии«В сборную Украины все приезжают с максимальной мотивацией. Если ты надеваешь футболку национальной команды, то невозможно играть без полной самоотдачи».

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта. Начало игры в 21.00 по киевскому времени.

Саудовская Аравия является участником чемпионата мира-2018, где сыграет в группе А с Россией, Уругваем и Египтом.

После этой игры команда Андрея Шевченко отправится в Бельгию, где 27 марта сыграет товарищеский матч с Японией.