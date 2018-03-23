Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Игрок сборной Швеции завершил карьеру в европейском футболе.

Бывший форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом американской MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Заработная плата шведского форварда составит 3 миллиона евро в год, сообщает ESPN.

В составе нового клуба Ибрагимович может дебютировать уже 31 марта в матче-дерби регулярного первенства MLS против ФК «Лос-Анджелес».

Читайте такжеВ Швеции заговорили о возвращении Ибрагимовича в сборную после сенсационного выхода на ЧМ-2018«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, имея после 2 туров 3 очка.

Накануне Ибрагимович расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».