Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
11:40, 23 марта 2018Футбол
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Игрок сборной Швеции завершил карьеру в европейском футболе.
Златан Ибрагимович сменил Европу на американскую МЛС / Reuters
Бывший форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом американской MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
Заработная плата шведского форварда составит 3 миллиона евро в год, сообщает ESPN.
В составе нового клуба Ибрагимович может дебютировать уже 31 марта в матче-дерби регулярного первенства MLS против ФК «Лос-Анджелес».
Читайте такжеВ Швеции заговорили о возвращении Ибрагимовича в сборную после сенсационного выхода на ЧМ-2018«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, имея после 2 туров 3 очка.
Накануне Ибрагимович расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
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