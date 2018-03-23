Матч Украина - Саудовская Аравия: где смотреть

10:53, 23 марта 2018
Футбол
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МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Телеканал "Украина" начнет трансляцию игры в 20.55 и продлится она до 23.00.

На кабельном специализированном телеканале "Футбол 1" трансляция начнется чуть ранее - в 20.50. А сразу после матча в студии канала соберутся эксперты программы Топ-матч, которые подведут короткие итоги игры - с 22.55 до 23.15.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Саудовская Аравия состоится сегодня в испанской Марбелье. Начало игры в 21.00.

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