Матч Украина - Саудовская Аравия: где смотреть

Матч покажут сразу два отечественных телеканала.

В пятницу состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Саудовской Аравии, который покажут сразу два отечественных телеканала.

Телеканал "Украина" начнет трансляцию игры в 20.55 и продлится она до 23.00.

На кабельном специализированном телеканале "Футбол 1" трансляция начнется чуть ранее - в 20.50. А сразу после матча в студии канала соберутся эксперты программы Топ-матч, которые подведут короткие итоги игры - с 22.55 до 23.15.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Саудовская Аравия состоится сегодня в испанской Марбелье. Начало игры в 21.00.