Матч Украина - Саудовская Аравия: где смотреть
10:53, 23 марта 2018Футбол
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Матч покажут сразу два отечественных телеканала.
Матч сборной Украины будет показан на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
В пятницу состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Саудовской Аравии, который покажут сразу два отечественных телеканала.
Телеканал "Украина" начнет трансляцию игры в 20.55 и продлится она до 23.00.
На кабельном специализированном телеканале "Футбол 1" трансляция начнется чуть ранее - в 20.50. А сразу после матча в студии канала соберутся эксперты программы Топ-матч, которые подведут короткие итоги игры - с 22.55 до 23.15.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Саудовская Аравия состоится сегодня в испанской Марбелье. Начало игры в 21.00.
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