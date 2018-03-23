Сборная Украины является фаворитом на ставках букмекеров в матче против Саудовской Аравии

Игра состоится сегодня вечером в испанской Марбелье.

В пятницу в Марбелье (Испания) состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Саудовской Аравии.

В этом матче сборная Украины является явным фаворитом по мнению аналитиков букмекерских контор, сообщается на специализированном портале betexplorer.com.

Портал собрал данные 24 ведущих контор мира, где средняя ставка на победу украинцев составляет 1.64 к 1, в то время как на ничью - 3.65 к 1, а на победу команды Саудовской Аравии - 5.39 к 1.

Наибольшую веру в победу украинской команды проявляет контора bet-at-home, которая выставила минимальный коэффициент для Украины - 1.58 к 1. А вот самые минимальные шансы на победу соперников дает 188BET - всего 6.00 к 1.

Читайте такжеК матчу против сборной Украины готовятся 26 игроков команды Саудовской АравииСборная Украины сыграет со слабейшим по рейтингу участником будущего ЧМ-2018. Команда Саудовской Аравии на турнире в России попала в группу с хозяевами чемпионата сборной РФ (это будет матч-открытие турнира), Египта и Уругвая. Соперник для контрольного матча в лице сборной Украины был выбран из соображений близости тактики и игрового мышления на поле команд России и Украины - представителей одной футбольной школы.

Кстати, будущий соперник сборной Украины - команда Японии - на ЧМ-2018 сыграет в одной группе со сборной Польши, еще одной восточноевропейской страны, где схожий стиль игры.