Натурализованный в Польше футболист Романчук: я больше в Украину не вернусь

Бывший украинский футболист дал откровенное интервью авторитетному польскому спортивному СМИ.

26-летний хавбек «Ягеллонии» Тарас Романчук, который недавно получил польское гражданство, после чего получил вызов в сборную Польши, прокомментировал свое решение.

Игрок, в частности, признался, что больше не вернется в Украины, сообщает Sport.ua со ссылкой на Przeglad Sportowy

«Обо мне часто говорят в негативном свете. Многие называют меня предателем. Согласно украинским законам, я не имею права иметь двойное гражданство, потому мне пришлось сделать свой выбор. В течение нескольких лет я жил в Польше и чувствую себя здесь отлично. Важно, что родители, жена и брат поддерживают меня.

Украинские СМИ часто переводят мои интервью, которые я дал в Польше, искажая при этом мои слова. Затем обо мне появляются неприятные комментарии.

В раздевалке Ягеллонии коллеги часто шутят надо мной, что я «крашеный лис». Я понимаю, что некоторые всерьез считают меня таковым. Мнения людей разделились. Некоторые ценят меня, так как хорошо знают мою историю и счастливы, что я буду выступать за сборную Польши. Другим это не нравится, наверное, они хотели бы, чтобы за нее выступали лишь коренные поляки. Я не обижаюсь на таких людей, каждый имеет право на собственное мнение. Моя задача – улучшать игру и становиться все лучше и лучше.

Кто знает, если бы несколько лет назад я получил шанс в Украине, то сегодня я успешно играл бы в одном из местных клубов и в национальной команде. Тем не менее, я больше не вернусь в Украину. Этот этап моей жизни давно прошел. Теперь Польша и Ягеллония могут на меня рассчитывать», - сказал Романчук.