Украинец Кучер продлил контракт с турецким "Кайсериспором"

16:00, 22 марта 2018
Футбол
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Кучер переподписал контракт с турецким клубом / kayserispor.org.tr

Игрок подписал новое соглашение по формуле "1+1", сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне игрок провел в составе турецкой команды 16 игр, не забив ни одного гола.

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В Украине коренной киевлянин и воспитанник школы "Динамо" Кучер известен, в основном, по выступления за харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", в составе кторого за 11 лет провел 167 игр.  

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Теги: #Александр Кучер клуб в Турции