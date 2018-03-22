Украинец Кучер продлил контракт с турецким "Кайсериспором"
16:00, 22 марта 2018Футбол
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Наш игрок подписал соглашение по формуле "1+1".
Кучер переподписал контракт с турецким клубом / kayserispor.org.tr
Украинский футболист турецкого "Кайсериспора" Александр Кучер продлил контракт со своей командой.
Игрок подписал новое соглашение по формуле "1+1", сообщает официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне игрок провел в составе турецкой команды 16 игр, не забив ни одного гола.
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В Украине коренной киевлянин и воспитанник школы "Динамо" Кучер известен, в основном, по выступления за харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", в составе кторого за 11 лет провел 167 игр.
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