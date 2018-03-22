Украинец Кучер продлил контракт с турецким "Кайсериспором"

Наш игрок подписал соглашение по формуле "1+1".

Украинский футболист турецкого "Кайсериспора" Александр Кучер продлил контракт со своей командой.

Игрок подписал новое соглашение по формуле "1+1", сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне игрок провел в составе турецкой команды 16 игр, не забив ни одного гола.

Читайте такжеЗавтра форвард "Динамо" Кравец может подписать контракт с турецким "Кайсериспором"

В Украине коренной киевлянин и воспитанник школы "Динамо" Кучер известен, в основном, по выступления за харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", в составе кторого за 11 лет провел 167 игр.