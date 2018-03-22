Шевченко: ситуация с Хачериди не отразится на нашем интересе к нему

Наставник сборной Украины прокомментировал ситуацию с защитником киевского "Динамо".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с Евгением Хачериди, который в последнее время потерял место в составе "Динамо", однако вызван в сборную.

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"Я разговаривал с Евгением. Вызовы сборников мы делали более десяти дней назад. Я смотрел игры с участием Хачериди. У нас были отличные индикаторы по нему. Хачериди – игрок национальной сборной, мы на него рассчитываем. Ситуация, которая случилась с ним в "Динамо", никаким обазом не отобразится на нашем интересе к нему. Клубные вопросы – это вопросы, которые ему нужно решить. Мы его вызвали до этого момента. Сейчас Женя приехал сюда, посмотрим на его состояние. Он потренируется, а после решим – будет играть или нет", – отметил Андрей Шевченко в интервью uain.press.

Как сообщал УНИАН, Евгений Хачериди, по словам наставника "Динамо" Александра Хацкевича, отказался выйти на замену в ответном матче с "Лацио" в Киеве.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко в ближайшие дни проведут два контрольных поединка с участниками ЧМ-2018. Сперва Украина сыграет с Саудовской Аравией (23 марта), а после – с Японией (27 марта).