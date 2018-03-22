Директор НСК "Олимпийский" рассказал о подготовке арены к финалу Лиги чемпионов

С 16 апреля арена переходит под управление УЕФА.

Начиная с 16 апреля киевский НСК "Олимпийский" перейдет под управление УЕФА, а матчи киевского "Динамо" проводиться на нем не будут.

Об этом рассказал директор стадиона Виктор Анисимов в интервью football24.ua.

«С 16 апреля «Олимпийский» переходит под управление УЕФА, поскольку так определено договорными условиями, которые были выдвинуты УЕФА в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов. Команда УЕФА прибывает уже 14 апреля, и с 16-го числа они начинают работы по монтажу всех рекламных и других систем. Также по условиям договора мы должны передать им «чистый стадион», то есть без рекламы и тому подобное.

Читайте такжеНСК "Олимпийский" будет закрыт на полтора месяца из-за проведения финала Лиги чемпионов

Поэтому в такой ситуации возможность проведения любых мероприятий и событий на «Олимпийском» требует, прежде всего, согласования с УЕФА. Поэтому, согласно требованиям УЕФА, мы сделали объявление о закрытии стадиона на определенный период, в первую очередь, для ивент-мероприятий.

Что касается футбольных матчей, то на сегодняшний день мы не получали ни одного официального разрешения от УЕФА на проведение любого матча на стадионе после 16 апреля. Ни заявок, ни официальных разрешений у нас пока нет», - рассказал Анисимов.

Напомним, финал Лиги чемпионов-2018 состоится в Киеве 26 мая.