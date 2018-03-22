Легендарный спринтер Болт в пятницу проведет тренировку с "Боруссией"

13:39, 22 марта 2018
Футбол
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Усэйн Болт хочет пробиться в состав &quot;Боруссии&quot; / eurosport

Тренировка дортмундцев состоится в пятницу, 23 марта. В своем Twitter Болт разместил свое фото в форме "Боруссии" и написал: "BVB, готовьтесь к пятнице".

В свою очередь, дортмундцы подтвердили участие Болта в тренировке, которая будет открытой.

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт войдет в футбольную сборную мира, которая 10 июня в Манчестере примет участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid.

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Теги: #Боруссия Дортмунд#Усэйн Болт