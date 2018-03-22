Легендарный спринтер Болт в пятницу проведет тренировку с "Боруссией"
13:39, 22 марта 2018Футбол
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Ямайский легкоатлет покажет футболистам, как быстро бегать.
Усэйн Болт проведет тренировку в "Боруссии" / eurosport
Легендарный ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт проведет совместную тренировку с футболистами дортмундской "Боруссии".
Тренировка дортмундцев состоится в пятницу, 23 марта. В своем Twitter Болт разместил свое фото в форме "Боруссии" и написал: "BVB, готовьтесь к пятнице".
BVB, get ready for Friday. #BVBOLT#NewLevels@bvb09@pumafootballpic.twitter.com/rO1jNPLtrA— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) March 21, 2018
В свою очередь, дортмундцы подтвердили участие Болта в тренировке, которая будет открытой.
Ранее сообщалось, что Усэйн Болт войдет в футбольную сборную мира, которая 10 июня в Манчестере примет участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid.
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