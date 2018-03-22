Легендарный спринтер Болт в пятницу проведет тренировку с "Боруссией"

Ямайский легкоатлет покажет футболистам, как быстро бегать.

Легендарный ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт проведет совместную тренировку с футболистами дортмундской "Боруссии".

Тренировка дортмундцев состоится в пятницу, 23 марта. В своем Twitter Болт разместил свое фото в форме "Боруссии" и написал: "BVB, готовьтесь к пятнице".

В свою очередь, дортмундцы подтвердили участие Болта в тренировке, которая будет открытой.

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт войдет в футбольную сборную мира, которая 10 июня в Манчестере примет участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid.