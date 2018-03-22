Сборная Англии поедет на ЧМ-2018 в Россию со своей едой и поварами, чтобы избежать отравления

12:14, 22 марта 2018
Футбол
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Сборная Англии / EPA/UPG

Об этом пишет The Sun.

В делегации национальной команды Англии будут повара, а также специалисты, которым предстоит проверять еду в связи «с отравлением российского шпиона» в Великобритании, сообщает британское СМИ.

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По информации издания, в числе продуктов, которые англичане планируют привезти из дома, — кексы Jaffa Cakes, печёные бобы, томатный соус, шоколад, английская горчица и чай.

«Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — сообщил источник из Футбольной ассоциации Англии (FA).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела Сергея Скрипаля. Власти страны обвинили в организации покушения Россию.

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Теги: #ЧМ-2018 в России#сборная Англии по футболу