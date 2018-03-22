Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018 в России

Лучшие шансы на победу, по мнению легендарного футболиста, имеют Германия и Испания.

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за победу на ЧМ-2018 по футболу.

"Сборная Франции – отличная команда. У них есть хорошие игроки вроде Погба, но я не считаю ее фаворитом. Франция была бы лучше, если бы в состав вернулся Рибери. Для меня фаворитами чемпионата мира являются Германия и Испания", – цитирует Марадону Le Figaro со ссылкой на RMC.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ–2018 Испании предстоит встретиться с Португалией, Ираном и Марокко. Германия, в свою очередь, сыграет в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

Как сообщал УНИАН, ряд стран, чьи сборные попали на чемпионат мира в России, рассматривают возможность бойкота соревнований со стороны официальных делегаций. В их числе - Англия, Польша, Швеция и Дания.