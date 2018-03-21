Покупка польского форварда Левандовского обойдется "Реалу" в 100 миллионов евро

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан одобрил переход 29-летнего польского нападающего из "Баварии" в мадридский клуб.

29-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовский близок к переходу в мадридский «Реал».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил покупку нападающего в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

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По информации издания, «Реал» уже согласовал условия контракта 29-летнего поляка с его агентом Пини Захави. Клубы ещё не начали переговоров о переходе. Ожидается, что «Бавария» не захочет расставаться со своим нападающим менее чем за 100 млн евро. Однако «Реал» может попробовать снизить сумму трансфера, предложив в качестве компенсации хавбека Хамеса Родригеса. Хамес уже выступает в "Баварии" на правах аренды до лета 2019 года, и в соглашении прописана опция выкупа игрока за 42 млн евро.

Стоит отметить, что «Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в связи с завышенной ценой, которую запросил лондонский клуб.