Легендарный форвард Рауль возглавит юношескую команду "Реала"
16:01, 21 марта 2018Футбол
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В апреле знаменитый в недавнем прошлом футболист получит тренерскую лицензию.
Рауль Гонсалес Бланко / Marca
Легендарный нападающий Рауль Гонсалес Бланко возглавит молодежную команду «Реала» (U-18).
Об этом сообщает Marca.
Ожидается, что в апреле Рауль получит тренерскую лицензию.
В последнее время экс-форвард путешествовал вместе с основной командой на матчи, а также принимал участия в тренировках.
За «Реал» Рауль выступал с 1994-го по 2010 годы, забив более 300 мячей за клуб. Рауль является шестикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Межконтинентального кубка. Пять раз он признавался футболистом года в Испании.
Также испанец защищал цвета «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».
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