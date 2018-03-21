Легендарный форвард Рауль возглавит юношескую команду "Реала"

В апреле знаменитый в недавнем прошлом футболист получит тренерскую лицензию.

Легендарный нападающий Рауль Гонсалес Бланко возглавит молодежную команду «Реала» (U-18).

Об этом сообщает Marca.

Ожидается, что в апреле Рауль получит тренерскую лицензию.

В последнее время экс-форвард путешествовал вместе с основной командой на матчи, а также принимал участия в тренировках.

За «Реал» Рауль выступал с 1994-го по 2010 годы, забив более 300 мячей за клуб. Рауль является шестикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Межконтинентального кубка. Пять раз он признавался футболистом года в Испании.

Также испанец защищал цвета «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».