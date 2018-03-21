К матчу против сборной Украины готовятся 26 игроков команды Саудовской Аравии

Стала известна заявка команды-соперника на предстоящую игру.

26 игроков сборной Саудовской Аравии готовятся к ближайшему товарищескому матчу против Украины.

Тренерский штаб саудовской сборной во главе с Хуаном Антонио Пицци оставил в расположении команды 26 футболистов, среди которых нашлось место одному дебютанту — хавбеку Ахмеду Аль-Фики, представляющему Аль-Хилал, , сообщает SportArena со ссылкой на официальный сайт местной футбольной федерации.

Вратари: Валид Абдулла (Аль-Наср), Яссир Аль-Мусалим, Мухаммед Аль-Уваис (оба — Аль-Ахли), Фаваз Аль-Карни (Аль-Иттихад).

Защитники: Усама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (все — Аль-Хилал), Хассан Мааз (Аль-Шабаб), Омар Хавсави (Аль-Наср), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — Аль-Ахли).

Читайте такжеСборная Украины отменила вечернюю тренировку в Харькове из-за погодных условийПолузащитники: — Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахви, Абдулфаттах Асири (все — Аль-Ахли), Яхйя Аль-Шехри (Леганес, Испания), Фахад Аль-Мувалад (Леванте, Испания), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (все — Аль-Хилал), Салем Аль-Давсари (Вильярреал, Испания), Ибрахим Галеб (Аль-Наср), Мохаммед Аль-Квикби (Аль-Иттифак), Абдуллах Аль-Хайбари (Аль-Шабаб).

Форварды: Мохаммад Аль-Сахлави (Аль-Наср), Муханнад Ассири (Аль-Ахли).

Примечательно, что в списке вызванных футболистов — восемь игроков Аль-Ахли, главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина — Саудовская Аравия состоится 23 марта в Марбелье. Затем команду Хуана Антонио Пицци ожидает встреча с Бельгией (27 марта).