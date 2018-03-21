НСК "Олимпийский" будет закрыт на полтора месяца из-за проведения финала Лиги чемпионов

13:46, 21 марта 2018
Футбол
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На матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Лацио&quot; на &quot;Олимпийском&quot; продано 40 тысяч билетов / РИА Новости

Также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки, сообщается на официальном сайте арены.

Главный стадион страны будет временно закрыт в связи с проведением матча финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая 2018 года. "На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба", - говорится в сообщении.

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