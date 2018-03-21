НСК "Олимпийский" будет закрыт на полтора месяца из-за проведения финала Лиги чемпионов
13:46, 21 марта 2018Футбол
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Арену закроют с 14 апреля по 5 июня.
НСК "Олимпийский" закрывается на полтора месяца / nsc-olimpiyskiy.com.ua
С 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК «Олимпийский» будет закрыт для проведения любых мероприятий.
Также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки, сообщается на официальном сайте арены.
Главный стадион страны будет временно закрыт в связи с проведением матча финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая 2018 года. "На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба", - говорится в сообщении.
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