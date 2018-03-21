Еще две страны задумались о бойкоте ЧМ-2018 по футболу

Политическое руководство Швеции и Дании хочет бойкотировать соревнования.

Швеция и Дания рассматривают возможность отказа официальных лиц от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Причиной называется отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает Isport.

В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и власти Дании.

Ранее сообщалось, что министры Великобритании и члены королевской семьи не поедут на ЧМ в Россию. О бойкоте объявил также президент Польши, а правительство Исландии обсуждают бойкот.