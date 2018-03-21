Еще две страны задумались о бойкоте ЧМ-2018 по футболу

11:05, 21 марта 2018
Футбол
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Россияне опасаются атаки Запада на ЧМ-2018 / rsport.ru

Причиной называется отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает Isport.

В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и власти Дании.

Ранее сообщалось, что министры Великобритании и члены королевской семьи не поедут на ЧМ в Россию. О бойкоте объявил также президент Польши, а правительство Исландии обсуждают бойкот.

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Теги: #ЧМ-2018 в России#бойкот Мундиаля в России