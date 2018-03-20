Шевченко: Хочется, чтобы конкуренция в сборной Украины была выше

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед контрольным матчем против Саудовской Аравии, который состоится 23 марта.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел традиционную пресс-конференцию перед матчами сборной Украины с командами Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).

Тренер подтвердил, что форвард Роман Яремчук покидает сборную из-за травмы. Кроме того, из команды отпросился защитник Иван Ордец, у которого пополнение в семье — родилась дочь, сообщает SportArena.

«Яремчук не сможет нам помочь. Он приехал, ему сделали обследование. Завтра он, к сожалению, улетит из сборной. Ордец отпросился, но вечером вернется. Мы знали о ситуации с Яремчуком. После его травмы мы довызвали Кравца».

«Команда у нас укомплектована. Если ничего экстраординарного не произойдет, то новых людей не будет, — сказал Шевченко.

Поделился наставник ближайшими планами.

«Мы надеялись, что проведем тут две тренировки, но в понедельник вечером занятие пришлось отменить. Есть у нас в планах тренировка в среду, но ее проведение будет зависеть от погоды. Надеюсь, все будет хорошо и мы поработаем».

«После обеда у нас вылет в Испанию, а в пятницу игра с Саудовской Аравией», — поведал Шевченко.

Сегодня появилась информация о том, что первый матч Лиги наций Украина проведет в Харькове. «Мы стараемся проводить больше сборов и матчей по регионам. Играли в Харькове, Одессе, Львове. Это популяризация футбола в страны, и мы будем продолжать работать в таком же духе. Что до матчей Лиги нации в Харькове, то такое возможно», — заявил наставник.

Среди новичков выделяется защитник Динамо Никита Бурда. «С точки зрения новичков, то у нас Бурда после длительного перерыва. Мы рады, что он уже восстановился и играет. Должен был стать новичком Яремчук, но травма ему помешала. А что до традиций по приему новичков, то они у нас не такие уж и старые, что их менять».

Сперва Украина сыграет с Саудовской Аравией, а затем — Японией. «По Саудовской Аравии у нас масса информации, есть там свой агент — это Сергей Ребров. В этой сборной поменялся тренер, но стиль игры не изменился. Они играют в короткий и средний пас, много комбинируют. стараются действовать агрессивно. Для нас важно сыграть с Саудовской Аравией позитивно».

«А что до Японии, то будем говорит о ней уже после матча с Саудовской Аравией», — продолжил Шевченко.

Рассказал тренер о конкуренции в сборной, а также положении форварда Евгения Селезнева. «Мне хотелось бы, чтобы конкуренция в команде была выше. Мне приходится вызывать игроков, которые в клубах играют не так часто, как хотелось бы. Селезнев стабильно забивает? Я до оформления своего списка разговаривал с Женей. Он за клуб стабильно забивает. Но мне хотелось бы посмотреть в деле молодых нападающих — Беседина. Яремчука. Селезнев — игрок опытный, в клубе играет стабильно и остается в нашей обойме в дальнейшем».

«Кого еще можно считать новичками сборной? Я рад, что в сборную вернулся Никита Бурда. Мы продолжаем смотреть на других футболистов. Важно, чтобы они были готовы воспользоваться своим шансом, когда мы их предоставим».

«Отсутствие Ярмоленко? Это важный игрок для нашей сборной. Но его отсутствие даст нам возможность посмотреть в деле других исполнителей. Будем на них смотреть. Самому же Ярмоленко хочется пожелать восстановления и полноценного возвращения в строй», — сказал Шевченко.

Кроме того, наставник остановился на проблемах в "Динамо" защитника Евгения Хачериди. «Я эту ситуацию комментировать публично не буду. Хачериди в сборной, мы на него рассчитываем. А его взаимоотношения в клубе — это его взаимоотношения. Мы в сборной сосредоточены на делах сборной».

После матча с Саудовской Аравией ряд игроков может отправиться в молодежную сборную Украины, которой предстоит матча отбора Евро-2019 против Англии.

«Я попросил из молодежки несколько кандидатов. 23 марта мы на них посмотрим в матче, а затем вернем их сборную Александра Головко. Но решать этот вопрос мы будем решать уже после матча с Саудовской Аравией», — закончил пресс-конференцию Шевченко.