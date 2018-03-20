Журналистка BT Sport разденется в случае победы Салаха в бомбардирской гонке АПЛ

16:59, 20 марта 2018
Футбол
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Британская журналистка разденется ради успеха египетского бомбардиру / Instagram

Девушка заявила, что сделает это в прямом эфире, если египтянин станет лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, сообщает ТСН-Проспорт.

Сейчас Салах лидирует с 28 очками, на 4 мяча меньше у Гарри Кейна (24). До конца сезона в АПЛ осталось сыграть 7 туров.

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Теги: #Манчестер Юнайтед