Журналистка BT Sport разденется в случае победы Салаха в бомбардирской гонке АПЛ

Джулс Брич готова снять с себя все ради Мохамеда Салаха

Журналистка BT Sport Джулс Брич готова снять с себя все ради игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Девушка заявила, что сделает это в прямом эфире, если египтянин станет лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, сообщает ТСН-Проспорт.

Сейчас Салах лидирует с 28 очками, на 4 мяча меньше у Гарри Кейна (24). До конца сезона в АПЛ осталось сыграть 7 туров.