Журналистка BT Sport разденется в случае победы Салаха в бомбардирской гонке АПЛ
16:59, 20 марта 2018Футбол
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Джулс Брич готова снять с себя все ради Мохамеда Салаха
Британская журналистка разденется ради успеха египетского бомбардиру / Instagram
Журналистка BT Sport Джулс Брич готова снять с себя все ради игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Египта Мохамеда Салаха.
Девушка заявила, что сделает это в прямом эфире, если египтянин станет лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, сообщает ТСН-Проспорт.
Сейчас Салах лидирует с 28 очками, на 4 мяча меньше у Гарри Кейна (24). До конца сезона в АПЛ осталось сыграть 7 туров.
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