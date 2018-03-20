Защитник "Шахтера" Исмаили впервые вызван в сборную Бразилии

Игрок может принять участие в матчах против сборных Германии и России.

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили впервые попал в сферу интересов тренерского штаба сборной Бразилии.

Игрок вызван на сбор команды, в раамках которого пентакампионы проведут два товарищеских матча с командами Германии и России, сообщает Федерация футбола Бразилии.

Кроме того, в составе национальной команды в марте смогут сыграть экс-футболисты донецого клуба Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Виллиан («Челси», Англия) и Дуглас Коста («Ювентус», Италия).

Ранее, в ноябре 2017-го года появилась информация о том, что Исмаили может принять украинское гражданство.

Сборная Бразилии сыграет против команды России 23-го марта, а 27-го – против сборной Германии.