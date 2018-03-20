Защитник "Шахтера" Исмаили впервые вызван в сборную Бразилии

16:45, 20 марта 2018
Футбол
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Исмаили может дебютировать в национальной сборной своей страны / shakhtar.com

Игрок вызван на сбор команды, в раамках которого пентакампионы проведут два товарищеских матча с командами Германии и России, сообщает Федерация футбола Бразилии

Кроме того, в составе национальной команды в марте смогут сыграть экс-футболисты донецого клуба Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Виллиан («Челси», Англия) и Дуглас Коста («Ювентус», Италия).

Ранее, в ноябре 2017-го года появилась информация о том, что Исмаили может принять украинское гражданство.

Сборная Бразилии сыграет против команды России 23-го марта, а 27-го – против сборной Германии.

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Теги: #ФК Шахтер#Исмаили украинское гражданство