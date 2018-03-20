Роман Яремчук покинет расположение сборной Украины

Игрок вернется в бельгийский Гент, где продолжит восстановление после травмы в своем клубе.

Нападающий Роман Яремчук все же не сможет принять участие в тренировках на дебютном для себя сборе национальной команды.

Как известно, игрок бельгийского «Гента» прибыл в расположение сине-желтых с травмой, полученной в матче за клуб. Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз — повреждение мышцы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сегодня Роман примет участие в теоретическом занятии сборной. Он познакомился с тренерским штабом и, несомненно, почувствовал дружескую атмосферу в лагере главной команды страны.

Главный тренер Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на талантливого форварда в будущем, следовательно Яремчуку нужно восстанавливаться и доказывать свое умение в матчах за клуб.

В среду утром Роман покинет лагерь национальной команды в Харькове.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в ближайшее время проведет два матча - 23 марта с Саудовской Аравией - в Испании, и 27 марта - с Японией - в Бельгии.