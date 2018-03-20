Сборная Украины проведет осенью поединок с Чехией в Харькове

Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится 16 октября.

Сборная Украины в 3-м туре группового этапа Лиги наций примет сборную Чехии в Харькове на ОСК "Металлист". Об этом сообщил советник главы ОГА Харьковской области Юлии Светличной Павел Федосенко.

"Соответствующие договоренности были достигнуты между руководителем области и ФФУ", – написал Федосенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что матч Украина – Чехия состоится 16 октября. Первый домашний матч наша сборная проведет 9 сентября против Словакии.

Напомним, в понедельник, 19 марта, игроки сборной Украины собрались в Харькове, а сегодня проведут открытую тренировку для болельщиков на стадионе "Металлист".

В среду, 21 марта, сборная Украины улетит в Испанию, где 23-го числа в Марбелье сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией (начало – в 21:00), а 27 марта на подопечных Андрея Шевченко в бельгийском Льеже ждет спарринг с Японией (15:20).

Ранее сообщалось, что непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами.