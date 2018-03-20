Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу.

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Об этом во вторник сообщила RMF 24.

«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», - сообщил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский.

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19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что официальные лица страны также рассматривают возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта правительство Великобритании решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Отравленного Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в английском Солсбери в начале марта. По данным британского правительства, на месте преступления были найдены следы вещества семейства «Новичок», создававшегося в России в военных целях.