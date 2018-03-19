Сборная Украины отменила вечернюю тренировку в Харькове из-за погодных условий

Тренерский штаб отправил футболистов заниматься фитнесом и восстановительными процедурами.

Сборная Украины по футболу отменила тренировку в первый день учебно-тренировочного сбора и так и не вышла на поле ОСК «Металлист» в Харькове. Причиной этого стали плохие погодные условия. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Тренерский штаб решил отправить Коваленко, Матвиенко, Зинченко, Хачериди, Шепелева, Буяльского и Петряка на занятия с тренером по физподготовке. Остальные футболисты отправились в сауну и бассейн.

Напомним, что уже завтра, 20 марта, сборная Украины проведет открытое занятие на ОСК «Металлист», которое смогут посетить болельщики. После этого команда отправится в Испанию, где 23 марта ей предстоит сыграть товарищеский матч против Саудовской Аравии.