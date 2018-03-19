Сборная Украины отменила вечернюю тренировку в Харькове из-за погодных условий

23:00, 19 марта 2018
Футбол
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Вечерняя тренировка была отменена из-за непогоды. Вместо него - фитнес / пресс-служба ФФУ

Тренерский штаб решил отправить Коваленко, Матвиенко, Зинченко, Хачериди, Шепелева, Буяльского и Петряка на занятия с тренером по физподготовке. Остальные футболисты отправились в сауну и бассейн.

Напомним, что уже завтра, 20 марта, сборная Украины проведет открытое занятие на ОСК «Металлист», которое смогут посетить болельщики. После этого команда отправится в Испанию, где 23 марта ей предстоит сыграть товарищеский матч против Саудовской Аравии.

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