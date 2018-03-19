Неймар требует у руководства "ПСЖ" повышения зарплаты до 1,1 миллиона евро в неделю

По действующему контракту бразилец получает в Париже 750 тысяч евро в неделю.

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пытается добиться существенного повышения зарплаты в парижском клубе.

Об этом информирует британская The Times.

Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недавно летал в Бразилию на переговоры с Неймаром. Футболист потребовал у руководства клуба увеличения зарплаты до 1,1 млн евро в неделю. По действующему контракту, который рассчитан до лета 2022 года, Неймар получает 750 тыс. евро в неделю.

Ранее сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес мадридский «Реал». Также Неймер рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

В данный момент Неймар проходит восстановление после операции в Бразилии. Ожидается, что на поле игрок вернется не раньше мая.