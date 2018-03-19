Суркис: уже б написали, что хочу купить "Барселону" или "Реал"

Президент "Динамо" (Киев) опроверг слухи, что он хочет купить бухарестское "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал слухами информацию румынских СМИ, согласно которой он заинтересован в приобретении "Динамо" (Бухарест).

Вчера одно из румынских изданий сообщило, что президент киевского клуба заинтересован в приобретении "Динамо" (Бухарест). Нынешний владелец клуба Ионуц Негоица якобы готов расстаться с клубом за 5 миллионов евро и в данный момент занят вопросом продажи контрольного пакета акций.

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Суркис заверил, что не интересуется покупкой бухарестского клуба. Главная цель президента "Динамо", как и прежде, заключается в развитии киевской команды.

Об этом президент киевского "Динамо" рассказал в интервью FootballHub.

«Вчера вышла утка, что я хочу купить бухарестское "Динамо". Уже б написали, что "Барселону" или "Реал". Все и так знают, что мое сердце - с киевским "Динамо". А отвечать на какие-то интернетовские вещи, которые запускаются не пойми для чего, не хочу. Моя задача - чтобы киевское "Динамо" проходило таких соперников, как "Лацио", а не думать о том, чтобы покупать какие-то команды», - отметил Игорь Суркис.