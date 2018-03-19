Бернард подтвердил, что уйдет из "Шахтера" летом

По его словам, чемпионат Украины не такой сильный, как раньше.

Полузащитник «Шахтера» Бернард заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

"Последние годы в «Шахтере» были непростыми. Из-за травмы плеча я решил пойти на операцию, поскольку тяжело переносил нагрузки, приходилось играть через боль. Хочу быстрее восстановиться, но нужно время. Думаю, на это уйдет месяца четыре. Когда контракт с «Шахтером» закончится, хочу перейти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру", - сказал в интервью программе "Профутбол".

По словам Бернарда, в Украине его не устраивает уровень чемпионата.

"В Украине непросто играть, так как не хватает матчей уровня Лиги чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как раньше, и он меня не удовлетворяет", – отметил футболист.

Ранее сообщалось, что Бернард заинтересовал итальянскую «Рому» и испанскую «Севилью».